В Кинешме выберут продавцов с золотыми руками

30 мая в Кинешемском колледже индустрии питания и торговли пройдет областной конкурс профмастерства «Золотые руки» среди студентов колледжей, осваивающих профессию продавца и контролера-кассира.

В конкурсе примут участие Ивановского колледжа сферы услуг, Шуйского технологического колледжа, Вичугского и Тейковского многопрофильных колледжей.

Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала молодые продавцы сдадут своего рода экзамен на знание правил техники безопасности, торговли, санитарии и гигиены, устройства и назначения торгового оборудования.

Практический этап пройдет на рабочих местах. Конкурсанты выполнят расчет с покупателями, продемонстрируют применение правил торгового обслуживания и правил торговли и умение работать с нормативной документацией по защите прав потребителей.