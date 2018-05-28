Иваново перестало быть промежуточным пунктом

Между комитетом по культуре администрации города Иванова и московской туристической компанией «Виадук Тур» заключено соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма.

Документом предусмотрено информационное продвижение территории на специализированных ресурсах, взаимодействие в развитии организованного группового и индивидуального туризма, а также обмен группами туристов, в том числе с целью посещения массовых мероприятий, музыкальных, театральных и фольклорных фестивалей и выставок.

Соглашение подписано по итогам промотура, организованного для крупнейших туристических компаний страны. В течение трех дней туроператоров водили на экскурсии по музеям и достопримечательностям Иванова, Шуи, Палеха и Южи.

Это уже второй в этом году подобный промотур, организованный ивановской администрацией для продвижения города. Завершился тур рабочей встречей с главой города Иванова.

Как отметил Владимир Шарыпов, текущая работа по благоустройству города также способствует повышению туристической привлекательности. В первую очередь это туристическая навигация, создание пешеходной зоны в центре города, борьба с незаконной рекламой и визуальным шумом.

«Нашему городу есть что показать. Подобные туры направлены на знакомство вас с нашим городом для того, чтобы в будущем уже вы смогли открыть Иваново жителям России», - подчеркнул мэр.

«Для меня Иваново открылся совершенно с другой стороны. Раньше Иваново в моем представлении был скорее промежуточным пунктом, откуда удобно уезжать и по области, и в соседние регионы. Сегодня после проведенного для нас тура мы видим, что сам город дает такие объекты, которые вписываются в концепцию экскурсионных туров и абсолютно точно заинтересуют туристов, - поделилась впечатлениями эксперт по туризму Элла Скорик.

Она отметила, что речь идет именно о массовом туризме.

«Это и музеи, и гастрономическая составляющая, и шопинг. Даже тот рекламный тур, который провели для нас, уже сам по себе может стать основой полноценного коммерческого тура и успешно продаваться, - считает эксперт.

Представители турфирм и мэрии сошлись во мнении, что следующим этапом в развитии туристического потенциала города должна стать работа над ценовой политикой местных гостиниц и подготовка достаточного количества профессиональных экскурсоводов.