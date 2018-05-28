Иваново перестало быть промежуточным пунктом

Между комитетом по культуре администрации города Иванова и московской туристической компанией «Виадук Тур» заключено соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма.
Документом предусмотрено информационное продвижение территории на специализированных ресурсах, взаимодействие в развитии организованного группового и индивидуального туризма, а также обмен группами туристов, в том числе с целью посещения массовых мероприятий, музыкальных, театральных и фольклорных фестивалей и выставок.
Соглашение подписано по итогам промотура, организованного для крупнейших туристических компаний страны. В течение трех дней туроператоров водили на экскурсии по музеям и достопримечательностям Иванова, Шуи, Палеха и Южи.
Это уже второй в этом году подобный промотур, организованный ивановской администрацией для продвижения города. Завершился тур рабочей встречей с главой города Иванова.
Как отметил Владимир Шарыпов, текущая работа по благоустройству города также способствует повышению туристической привлекательности. В первую очередь это туристическая навигация, создание пешеходной зоны в центре города, борьба с незаконной рекламой и визуальным шумом.
Она отметила, что речь идет именно о массовом туризме.
Представители турфирм и мэрии сошлись во мнении, что следующим этапом в развитии туристического потенциала города должна стать работа над ценовой политикой местных гостиниц и подготовка достаточного количества профессиональных экскурсоводов.