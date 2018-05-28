Городские пляжи прошли проверку

Места для купания в городских парках готовы к предстоящему летнему сезону. Сегодня специальная комиссия, в которую входят представители комитета по культуре, управления ГО и ЧС по г. Иванову и центра ГИМС МЧС России по Ивановской области, проверила обустройство мест для отдыха на воде в областном центре.

В соответствии с постановлением администрации города Иванова «Об охране жизни людей на водных объектах города Иванова в летний купальный период 2018 года» летний купальный период - с 1 июня по 31 августа 2018 г. В документе перечислены места массового отдыха на воде в границах парков «Харинка», имени В.Я. Степанова, имени Революции 1905 года.

Проверка проводилась на территории всех парков. Комиссия проверяла наличие в местах для купания информационных аншлагов, напоминающих гражданам о соблюдении правил поведения на воде, установку ограждения акватории для купания, состояние пляжей и дна рек. В местах, разрешенных для купания, обустроены лодочные станции. Все они укомплектованы индивидуальными спасательными средствами, прошедшими специальную сертификацию ГИМС. В каждом парке действует спасательная станция.