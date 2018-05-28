Лента новостей

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Полторы сотни домов в Иванове остаются без горячей воды

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Очистка русла Тезы начнется уже в июне

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Прогноз погоды на вторник

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Губернатор лично выехал в Палех на публичные слушания

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Городские пляжи прошли проверку

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Иваново перестало быть промежуточным пунктом

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В Кинешме выберут продавцов с золотыми руками

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В Иванове дом на Фейгина тушили до утра

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Больше половины преступлений в Ивановской области - кражи

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В Ивановском районе фиктивный гендиректор причинил крупный ущерб «Газпрому»

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В Иванове завершился чемпионат ЦФО по боксу

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Начальник росгвардейцев встретится с гражданами

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Скончался бывший главный редактор газеты "Рабочий край"

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Цена за литр бензина вновь повысилась

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В Иванове на Шереметевском проспекте сгорел автомобиль

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В Иванове зарегистрировано уже два случая заболевания клещевым боррелиозом

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В Иванове во время пожара погиб человек

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 28 мая

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В Ивановской области скончался Глава муниципалитета

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В Ивановской области 3 тысячи человек остались без света из-за грозы

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«Текстильщик» завоевал серебро Первенства России

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Видеопрогноз погоды на понедельник, 28 мая

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В соцсетях распространяется видеофлешмоб «В Палехе нет воды»

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На открытии байк-сезона в Иванове погиб мотоциклист

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У ивановской «Ласточки» может появиться дополнительный спецвагон

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Рядом с ивановской мэрией прошли массовые занятия йогой

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В Иваново приехал чемпион мира по боксу по прозвищу «сибирский Рокки»

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На площади Ленина в Иванове требовали свободу политзаключенным

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Цены на бензин: 13-е повышение за 3 месяца

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ДТП в Иванове: столкновение попало на видео

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На Петербургском форуме японские бизнесмены перед приходом Путина попросили выступить Воскресенского

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В Ивановской области сгорают водозаборные насосы, оставляя целые города без водоснабжения

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В Иванове у 22-летней девушки нашли более 60 пакетов с наркотиками

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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В регионе пройдет летний фестиваль ГТО

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Владимир Шарыпов распорядился открыть две остановки на улице Демьяна Бедного в ближайшее время

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В Тейковском районе водитель «Ниссана» сбил лося

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В Ивановской области увеличено количество базовых видов спорта

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В «Серебряном городе» прокомментировали требование прокуратуры приостановить деятельность ТРЦ

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Директор «Пумы» подозревается в хищении у дольщиков 150 млн рублей

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Прогноз погоды с ведущей

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Сотрудники МЧС, водолазы и чиновники почистят Харинку

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Спикер областной думы разволновался на последнем звонке

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В Ивановской области «ГАЗель» после столкновения с «МАЗом» превратилась в груду металла

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С Ташкентской улицы в Иванове не вывозят крупногабаритный мусор

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Ермолинскую улицу в Иванове отремонтируют до праздничных гуляний

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В Иванове пройдет III Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина

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В Иванове проверят готовность пляжей к купальному сезону

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Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области уличили в незаконных действиях

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В Ивановской области ожидаются заморозки