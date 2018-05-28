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Губернатор лично выехал в Палех на публичные слушания

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Губернатор лично выехал в Палех на публичные слушания
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Губернатор лично выехал в Палех на публичные слушания

В Палехе в эти минуты проходит публичное обсуждение проекта по благоустройству центральной части города - КБ "Стрелка" представляет концепцию проекта по благоустройству. 
Обсуждения проходят на базе Палехского художественного училища. 

Губернатор Станислав Воскресенский лично прибыл на слушания, чтобы узнать мнение жителей о том, как грамотно потратить 100 миллионов рублей, которые должны быть выделены из Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Это не первый неожиданный для чиновников визит губернатора в Палех.
Проект благоустройства Палеха - один из тех, которые губернатор держит на личном контроле. 

Обращение по поддержке проекта по благоустройству Палеха Воскресенский отправил премьер-министру Дмитрию Медведеву, а в феврале провел в Москве на этот счет переговоры с руководством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

Уже в марте наблюдательный совет Агенства принял отдельное решение о выделении около 100 миллионов рублей на благоустройство Палеха. Концепция благоустройства Палеха объединяет музей палехского искусства, Крестовоздвиженский храм с колокольней, старинные дома-музеи, часовню Александра Невского.

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