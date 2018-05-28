Очистка русла Тезы начнется уже в июне

Уже в первой декаде июня к реке доставят специализированную технику, а земснаряд спустят на воду после завершения нереста рыбы и окончания формирования карт намыва. В этом году будет прочищен небольшой участок старого русла Тезы в районе спасательной станции. Всего же будет расчищено около 2,4 км русла.

Как пояснила начальник департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области Ольга Кравченко, работы по очистке русла Тезы запланированы на три этапа до 2020 года. У регионального департамента природных ресурсов и экологии уже есть положительный опыт работы с компанией, которая займется шуйской водной артерией. Уже заключен договор со специализированной организацией, которая будет осуществлять контроль и надзор за процессом очистки реки. Кроме того, подрядчик будет взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, потому что на некоторых участках проходит городской водовод и проложен электрический кабель.

Представитель компании-подрядчика ООО «НПП ЭкоГидроТехнологии» (г. Санкт-Петербург) Олег Демьянченко рассказал, как будет строиться работа специалистов. В первую очередь проведут подготовительные работы на земельных участках, так называемых картах намыва, где уже во время непосредственной очистки и расширения русла будет складироваться мусор и ил.



«Таким образом мы создадим благоприятные условия для проведения работ второго и третьего этапов очистки», - подчеркнул он.



После высыхания донные отложения будут вывозить, а площадки рекультивируют.