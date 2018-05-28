Полторы сотни домов в Иванове остаются без горячей воды

После проведения гидравлических испытаний произведено отключение горячего водоснабжения ряду потребителей. Это связано с выявленными повреждениями на сетях. Горячей воды не будет по следующим адресам:
НА ТЕПЛОТРАССЕ АО «ИВГТЭ»
до 28 мая, 16.00:
Герцена 30, 28, 28а, 31, 29,
Жарова 8,
Зверева 7/2, 9а,
Комсомольская 19, 19а,
Конспиративная 4,
Кузнецова 48а,54
Ленинградская 6,
Наговицыной-Икрянистовой 2,4
Рабфаковский 1-й 1а, 3,
Слесарный 13,15
до 30 мая, 16.00:
Октябрьская 10/68, 12,
Пограничный 68,
Ленина 100,
9 Января 5,
до 31 мая, 16.00
Дзержинского 10, 8а,
Пролетарская 1,
Смирнова 87,
Красных Зорь 7,9,
Строительная 6, 8,
пер. Герцена 1/9,
Герцена 14/4,
Московская 10, 12,
Революции 8,
Пророкова 5,
Смирнова 10а, 10б,
Степанова 1/2,
Пушкина 33,
Багаева 33, 37,
Богдана Хмельницкого 4,
Пушкина 7,
Коммунальная 1,
Смирнова 93/2,
Новая 11/6,
пер. Заречный 3,
пер. Фруктовый 4,
Кирова 18/2,
Палехская 7,11,13
НА ТЕПЛОТРАССЕ ПАО «Т ПЛЮС»
до 29 мая, 17.00
Советская 3,6, 14,24
10 Августа 23, 7,
до 28 мая, 8.00
10 Августа 56, 56а, 58,
Бубнова 72, 74, 76,
Карьерная 57, 71, 80,
Колотилова 10, 66, 39, 48, 50, 54/21, 56, 58,
Коммунальный 13а, 17, 17а, 18, 20, 22, 24,
Марии Рябининой 33/28,
Ремизная 3, 3а,
Садовая 75,
Сакко 33а, 37, 37а, 41,
Сакко 44,
Свободная 17, 9,
Свободный 5,21,
Суворова 11, 3, 13/13, 42, 5, 15/16, 25, 9а,
Третьего Интернационала 33, 42,
до 28 мая, 17.00
Генерала Горбатова 11, 1а, 5а, 17а, 2, 2а, 3, 5, 7,
Гнедина 10, 13, 13/2,15, 8,
Деревенская 1-я 2,
Коллективная 26, 5, 7, 9,
Кольчугинская 1/3, 10а, 5, 3а, 5а,
Минеевская 1-я 1, 2,
Минеевский 16,
Полка Нормандия-Неман 49, 51, 53, 53,
Солнечная 5,
Спортивная 4,
Спортивный 1-й 1,
Торфмаша 2-я 12, 4, 6/7, 8/10,
Фрунзе 11/2, 13/1, 2, 21, 23, 31