Дизайн-проект благоустройства Палеха обсуждают без журналистов

Как мы уже сообщали, в Палехе в эти минуты проходит общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства исторического центра. Жителей пригласили на встречу с представителями власти и разработчика проекта КБ "Стрелка" в художественное училище.



Журналистам пояснили, что общественное обсуждение закрыто для СМИ. Комментарии по проекту можно будет получить позднее. Обсуждение дизайн-концепции продолжится у стенда с эскизами, который был выставлен у стен Крестовоздвиженской церкви. Подробности смотрите в вечернем выпуске "Губернии".

