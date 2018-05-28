Ивановский водитель троллейбуса - один из лучших в стране

Водитель МУП «Ивановский пассажирский транспорт» Дмитрий Лебедев занял 10 место в XVIII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». Об этом сообщили в дирекции предприятия.

Конкурс, приуроченный в этом году к 60-летию троллейбусного движения на полуострове Крым, проходил в Ялте. В финале испытаний принимали участие сильнейшие водители из 35 регионов страны. Они соревновались в знании устройства троллейбуса, правил технической эксплуатации, правил дорожного движения.

Традиционно зрелищной являлась практическая часть состязаний, в которую входило вождение троллейбуса по специальной трассе и с определёнными условиями, культура обслуживания пассажиров и приёмка троллейбуса перед выездом на линию. Впервые в соревнованиях был внедрен элемент комфортного вождения.

Директор МУП «ИПТ» Владимир Федоров выразил личную благодарность Дмитрию Лебедеву за достойный результат в конкурсе и поощрил его денежной премией.