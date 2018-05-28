В Иванове появится пограничный столб

На улице Пограничника Рыжикова в Иванове появятся пограничный столб и памятная стела. Место для монументов было определено сегодня, 28 мая, на выездном совещании под руководством главы областного центра Владимира Шарыпова.

Он отметил, что с инициативой установки памятной стелы обратились активисты Ивановского регионального отделения общественной организации ветеранов и инвалидов силовых структур «ОМОФОР-Суворовский призыв». Вместе с ними было определено место установки – на пересечении улиц Фрунзе и улицы Пограничника Рыжикова.

Напомним, в середине мая текущего года улице, соединяющей Минскую и Фрунзе, было дано имя Героя Советского Союза, уроженца Ивановской области, пограничника Анатолия Васильевича Рыжикова.

Пограничный столб и стела будут установлены за счет средств общественной организации. Ивановская мэрия взяла на себя обязательства по подготовке основания для монументов. Если получится быстро разработать проект, объекты установят уже в этом строительном сезоне.