В Иванове на Сортировке нашли гранату

Граната была обнаружена рядом с пешеходной тропой сегодня около 11 утра. На место был вызван ОМОН, который установил, что подозрительный предмет - это учебная граната без пиротехнического заряда. Как он там оказался, установить уже вряд ли удастся.
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