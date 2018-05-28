Главу города Владимира Шарыпова призвали к ответу

Глава города продолжает отвечать на вопросы ивановцев, которые поступают на нашу «горячую линию». Ответы на них можно будет увидеть на этой неделе в каждом выпуске рубрики «К ответу». Свои вопросы вы еще можете задать по телефону 58-77-77.
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