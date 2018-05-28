На ивановском почтамте рабочий день продлился до ночи

Впервые за почти 90-летнюю историю Ивановский почтамт открыл двери для своих клиентов ночью. 26 мая здесь прошел квест «Ночь в почтамте».

Для участия в нем нужно было заранее сформировать команду и подать заявку организатору. На прохождение квеста каждой команде - а их получилось 12 - был дан один час, в течение которого необходимо было выполнить определенную последовательность заданий. Так, например, участникам было предложено составить из номинала раритетных марок определенное слово, найти зашифрованную фразу в индексе на открытке и определить правильные адреса отделений почтовой связи в Иванове. Если команда удачно справлялась с заданием, она получала возможность перейти к следующему этапу.

«История Ивановской почты насчитывает уже более 170 лет. За это время почтовики обработали миллиарды писем и посылок, чтобы у людей была возможность общаться даже на расстоянии, - рассказывает региональный управляющий УФПС Ивановской области Людмила Агафонова. – Почтовый квест вызвал большой интерес у жителей города. В игровой форме они с удовольствием не только познакомились с работой почты, но и сами побывали в роли почтовиков».



