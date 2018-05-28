В Ивановской области ЕГЭ будут сдавать за решеткой

В исправительных колониях области началась подготовка к единому госэкзамену среди осужденных. На базе региональных ИК работают подразделения ведомственной общеобразовательной школы. В ней обучаются осужденные, которые по тем или иным причинам не смогли получить среднее образование на свободе.

Первый ЕГЭ состоится 29-го мая. У выпускников проверят знания по русскому языку. Несколько дней спустя осужденным предстоит сдать экзамен по математике. Сегодня в учебных классах прошли консультации по этим предметам.

Чем тюремная школа отличается от обычной? Только ли за знаниями осужденные ходят на уроки? И почему преподаватель ведет занятия, заперевшись в клетку? Всё это вы узнаете, посмотрев наш репортаж в вечернем выпуске программы «Губерния».