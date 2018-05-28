Директор ивановского зоопарка удочерил альбиноса

Через некоторое время коллекцию нашего зоопарка пополнит белая ворона Варвара. Птенца нашли в центре города, в районе торгового центра «Плаза», и принесли в минувшее воскресенье в зоопарк. По словам директора зоопарка Аркадия Борзова, вороненок сейчас чувствует себя удовлетворительно. Однако, пока птенец не начнет кушать самостоятельно, кормить его придется с рук. Поэтому ворона временно поселится в квартире директора зоопарка, который в очередной раз решил стать усыновителем, кормильцем и папой для нового найденыша-альбиноса.

Это уже вторая белая ворона в коллекции ивановского зоопарка. Менее года назад Аркадию Борзову уже дарили аналогичную птицу. Живой подарок преподнесли московские специалисты, которые много лет поддерживают дружеские отношения с ивановским зоопарком. Кроме того, сейчас в нашем зоологическом саду живут 3 галки (голубая, белая и серебристая). У руководства ивановского зоологического парка давно вынашивалась идея создать в Иванове уголок меланистов, гипомеланистов и альбиносов – зверей и птиц, обладающих нетрадиционным для своего вида окрасом. И потихоньку мечта становится реальностью.