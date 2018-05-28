Палехский проект благоустройства еще будут дорабатывать

Сегодня в Палехе обсуждали проект благоустройства поселка. Как рассказала нашему корреспонденту представитель конструкторского бюро «Стрелка» Наталья Маковецкая, палешане активно участвуют в общественных обсуждениях проекта и предлагают свои корректировки. В частности, по просьбе жителей разработчики отказались от деревянного покрытия тротуаров и дорожек, заменив материал на гранитную крошку.

Зеленые зоны сохранят в большем, чем предполагалось объеме также по инициативе палешан. Не решен до конца вопрос с шириной проезжей части улицы Ленина. Проектом предполагалось сузить обе стороны дороги с восьми до трех метров, чтобы обустроить пешеходные дорожки. Однако местные жители отнеслись к идее критично. Доработка проекта не должна занять много времени, ведь до конца года его намерены уже воплотить в жизнь. Подробности - в вечернем выпуске «Губернии».