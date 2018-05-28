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Палехский проект благоустройства еще будут дорабатывать

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28.05.2018, 18:37
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Палехский проект благоустройства еще будут дорабатывать
28.05.2018, 17:25
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Директор ивановского зоопарка удочерил альбиноса
28.05.2018, 17:09
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В Ивановской области ЕГЭ будут сдавать за решеткой
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На ивановском почтамте рабочий день продлился до ночи
28.05.2018, 16:59
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Главу города Владимира Шарыпова призвали к ответу
28.05.2018, 16:55
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В Иванове на Сортировке нашли гранату
28.05.2018, 16:48
1127 0
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28.05.2018, 16:30
1069 2
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28.05.2018, 16:06
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Дизайн-проект благоустройства Палеха обсуждают без журналистов
28.05.2018, 15:55
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Полторы сотни домов в Иванове остаются без горячей воды
28.05.2018, 15:39
1653 1
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Палехский проект благоустройства еще будут дорабатывать
28.05.2018, 18:37
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Сегодня в Палехе обсуждали проект благоустройства поселка. Как рассказала нашему корреспонденту представитель конструкторского бюро «Стрелка» Наталья Маковецкая, палешане активно участвуют в общественных обсуждениях проекта и предлагают свои корректировки. В частности, по просьбе жителей разработчики отказались от деревянного покрытия тротуаров и дорожек, заменив материал на гранитную крошку.

Зеленые зоны сохранят в большем, чем предполагалось объеме также по инициативе палешан. Не решен до конца вопрос с шириной проезжей части улицы Ленина. Проектом предполагалось сузить обе стороны дороги с восьми до трех метров, чтобы обустроить пешеходные дорожки. Однако местные жители отнеслись к идее критично. Доработка проекта не должна занять много времени, ведь до конца года его намерены уже воплотить в жизнь. Подробности - в вечернем выпуске «Губернии».

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