Начал работу официальный сайт «Зеркала»

Официальный сайт ХII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который пройдет в Ивановской области с 12 по 17 июня, начал свою работу.

На сайте размещена актуальная информация о программных показах и фильмах, которые будут представлены зрителю в рамках кинофестиваля, а также расписание кинопоказов.

В этом году фестиваль включает девять программ показов: «Конкурс», «Тарковский контекст», «Анимадок», «Свои. Прошлое здесь и сейчас», «Эйфория», «Костюм в кино», «А как наши космонавты» (анимация для детей), «Специальные показы» и «Кино на колесах». Программным директором кинофорума является известный кинокритик Андрей Плахов.

На сайте можно также ознакомиться с отдельными творческими проектами, которые пройдут в рамках фестиваля в Иванове и Юрьевце, в их числе фотовыставка Арво Ихо «Съемки «Сталкера» в Эстонии» в мастерской современного искусства «6 этаж» ИГХТУ, ярмарка интеллектуальной литературы в кинотеатре «Лодзь» г. Иваново, лекторий «Картина мира» и другие.

Основные мероприятия кинофорума, включая открытие, пройдут в Юрьевце. В этом году в рамках открытия кинофестиваля 12 июня состоится большой рок-концерт Вячеслава Бутусова, вход свободный.