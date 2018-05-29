В Иванове трое водителей сбили пешеходов и скрылись

28 мая на дорогах области зарегистрировано пять ДТП. Шесть человек пострадали, в том числе ребенок.

3-летнего мальчика сбили во дворе дома по улице 19-я Линия. Малыш выбежал из подъезда и угодил под колеса «Чери М11». У ребенка - открытый перелом голени со смещением, ушибы тела, мальчика доставили в травматологию. На водителя составлен административный материал, он трезв.

На улице Куконковых 41-летняя водитель «Ниссана Террано» при выезде со второстепенной дороги столкнулась с идущим слева по главной дороге «ВАЗ 21102» под управлением 24-летнего молодого человека. Женщина получила ушиб теменной области, на нее составлен административный материал. Оба водителя трезвы.

В ивановский травмпункт №2 с травмами головы и ушибом локтевого сустава обратился пьяный 30-летний мужчина. По его словам, днем ранее переходил дорогу по нерегулируемому переходу на улице Некрасова, и его сбил неизвестный автомобиль. Объявлен розыск.

В этот же травмпункт обратились 19-летняя девушка с травмами головы и ушибом коленного сустава и 18-летняя девушка - с ушибом бедра и левого предплечья. На улице Станкостроителей их сбила машина. Водителя ищут.

В 1-й травмпункт с ушибом локтя и коленного сустава обратилась 19-летняя девушка, ее машина сбила на перекрестке улицы Марии Рябининой и Арсения на нерегулируемом переходе. Водитель скрылся, его разыскивают.