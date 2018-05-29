Тюльпаны в Иванове выкопали раньше времени

5 миллионов рублей на цветники - такую сумму потратят на живые украшения этим летом. Первыми в начале мая высаживали тюльпаны. Они радовали горожан недолго, всего две-три недели - помешала жаркая майская погода. Фиолетовые, белые, красные, в этом году площади и скверы города украшали 74 тысячи цветов. Сегодня приступили к посадке однолетников.

"За лето в городском бюджете у нас предусмотрено около 130 тысяч однолетников. В ассортимент входят: петунья, бархатцы, бегония, виола, сальвия и так далее, то есть разнообразный ассортимент однолетников. На каждом месте мы высаживаем определенную культуру", - рассказал специалист по озеленению Дмитрий Морозов.

С 1 мая в городе стартовал конкурс на лучший городской цветник "Иваново - в цвету." Поучаствовать могут дворы, ТОСы, школы, вузы, предприятия и компании. Подробности смотрите в вечернем выпуске "Губернии".