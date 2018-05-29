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Первая ночная «Ласточка» из Иванова в Москву отправится 2 июня

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Первая ночная «Ласточка» из Иванова в Москву отправится 2 июня
Расписание, цены, остановки
29.05.2018, 13:02
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ОАО «РЖД» на лето назначает дополнительные скоростные поезда «Ласточка» № 746/745. Ночные «Ласточки» в исполнении «премиум» (с улучшенной компоновкой мест) будут курсировать со 2 июня по 2 сентября.

Поезд «Ласточка» № 746 сообщением Москва – Иваново будет отправляться с Курского вокзала Москвы в 01:56 и прибывать в Иваново в 05:35. Из Иванова поезд «Ласточка» № 745 будет отправляться в 01:09 и прибывать в Москву в 04:50. Остановки предусмотрены на ст. Владимир и ст. Шуя.

Дополнительные «Ласточки» будут курсировать между Москвой и Ивановом ежедневно, кроме 5, 6, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 июня, 2, 4, 7, 12, 17, 18 июля и 21, 22 августа.

Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Со 2 по 12 июня пассажирам, следующим по маршруту Москва – Иваново и в обратном направлении поездами «Ласточка» № 746 и № 745, будет предложена возможность приобретения билетов по фиксированной стоимости: базовый класс – 299 рублей, экономический класс – 328,9 рублей, бизнес – 1584,2 рубля.

Напомним, что стоимость проезда в «Ласточках» на маршруте Москва – Иваново формируется системой динамического ценообразования. Расчет стоимости производится в зависимости от времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс. Кроме того, на данные поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров.

Подробную информацию о графике движения поездов и о стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону 8 (800) 775-00-00.

Напомним, что с 10 июня изменится нумерация поездов «Ласточка», следующих по маршрутам Москва – Иваново и в обратном направлении:

• № 716/718 на № 738/740 Москва – Иваново;

• № 715/717 на № 737/739 Иваново – Москва;

• № 746 на № 718 Москва – Иваново;

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