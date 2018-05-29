В Иванове арестована маршрутка

У жителя города Иваново, задолжавшего 1,2 млн. рублей по кредиту, арестован и изъят автомобиль, используемый в качестве маршрутного такси.

Надо отметить, что судебным приставам добраться до автомобиля было непросто: хозяин не желал лишаться своего «Фиат Дукато» и прилагал массу усилий, чтобы скрыть его от представителей закона.

В рамках разыскных мероприятий стало известно, что автомобиль используется как маршрутное такси и каждый день передвигается по одним и тем же направлениям. Выехав на конечную остановку маршрута, приставы обнаружили разыскиваемый автомобиль, принадлежащий должнику, арестовали и изъяли иномарку.

Сейчас автомобиль находится на охраняемой территории кредитной организации, но уже в скором времени отправится на принудительную реализацию. У неплательщика еще остается шанс заплатить долг и вернуть автомобиль.



