Ивановские волонтеры проведут субботники на зеленых тропах

«Волонтеры Победы» и Министерство культуры РФ дают старт Всероссийскому конкурсу «Зеленый маршрут».

Его участники оценят состояние экологических троп, проведут Всероссийские субботники по уборке бытового и природного мусора, разработают маршруты экскурсий, сформируют предложения по популяризации экологических троп.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сформировать команду от 7 до 15 человек, в состав которой должны войти добровольцы, краеведы или историки, инструкторы по туризму и фотографы. На каждого участника предоставляется информационная справка, в которой перечисляется профессиональный опыт и опыт общественной деятельности.

Участникам необходимо до 15 июня выбрать экологическою тропу, описать вариант туристской программы по выбранному маршруту, внести предложения по его развитию, популяризации и улучшению инфраструктуры (включая субботник). Прием заявок и пакет документов для участия в конкурсе направляется на электронный адрес оргкомитета turdobra@yandex.ru. Список туристских маршрутов доступен на сайте. Для нашей области предлагаются пять возможных маршрутов - в Иванове и Кохме, в Ивановском, Южском и Верхнеландеховском районе.

Прошедшие первый тур команды пройдут заявленный маршрут и проработают его с точки зрения логистики, инфраструктуры, а также проведут субботник на экологической тропе. 3 команды-победителя конкурса будут награждены поездкой в один из регионов России.