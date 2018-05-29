Ивановские студенты встали на «Путь Мужества»

Студенты профессиональных училищ и техникумов встали на «Путь Мужества». Так называются спортивно-тактические соревнования, которые стартовали на базе автотранспортного колледжа. Программа мероприятия рассчитана на 2 дня.
Сегодня ребятам предстояло продемонстрировать знание строевой подготовки, а также пройти полосу препятствий протяженностью 150 метров. На маршруте студенты должны были преодолеть проволочные заграждения, подвесную переправу, огневой рубеж, оказать первую помощь раненому и доставить его к медикам.
В соревнованиях приняли участие команды, представляющие 24 учебных заведения из Иванова, Кохмы, Вичуги, Тейкова, Шуи, Кинешмы, Родников, Южи, Фурманова, Юрьевца.
Подробности этого военно-патриотического форума смотрите в вечернем выпуске программы «Губерния».