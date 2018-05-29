Адвокаты окажут помощь бесплатно

31 мая в стране отмечается день российской адвокатуры. В честь профессионального праздника адвокатская палата Ивановской области 1 июня проводить бесплатные юридические консультации для всех желающих. С какими вопросами имеет смысл обращаться к ивановским защитникам, по каким адресам будут работать юристы, и насколько сегодня востребована такая правовая помощь? И главное - почему в России сегодня так мало оправдательных приговоров? Все эти вопросы - для президента ивановской адвокатской палаты Елены Леванюк.

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