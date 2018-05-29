Как поселку стать городом, насколько быстро должны устранять аварии, и где отличился областной центр

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

Хватит считать их поселками! Войдут ли Богородское, Коляново, Ново-Талицы и Бухарово в черту города?

Вырубилось электричество, а аварийные службы не едут? За сколько часов энергетики должны все отремонтировать?

Иваново в тройке лидеров: наш город на третьем месте среди российских городов-матершинников.

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.