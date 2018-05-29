В Иванове до службы доходят только 8,5% призывников

С апреля 2018 года в Иванове идет весенне-летний призыв граждан на срочную военную службу.
По данным военно-мобилизационного комитета администрации города Иванова, по состоянию на 29 мая медицинское освидетельствование прошли и прибыли на заседания призывной комиссии 834 призывника, из которых:
- 70 человек призваны на военную службу,
- 500 призывникам предоставлена отсрочка,
- 263 ивановца освобождены от военной службы,
- 1 призывник воспользовался правом на альтернативную службу,
- 33 ивановца отправлены в войска.
Весенне-летняя призывная кампания 2018 года в Иванове продлится до конца июля.