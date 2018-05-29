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В Юрьевце и Гавриловом Посаде благоустроят площади, а в Плесе - сквер у пруда

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В Юрьевце и Гавриловом Посаде благоустроят площади, а в Плесе - сквер у пруда
Эти города победили во Всероссийском конкурсе
29.05.2018, 15:41
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Юрьевец, Гаврилов Посад и Плес стали победителями Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Итоги федерального конкурса подвели в Минстрое сегодня.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что за возможность благоустроить малые города и исторические поселения развернулась настоящая борьба.

«Всего регионами России было подано свыше 450 заявок на участие в федеральном отборе, 198 участников вышли в финальную часть конкурса. Проекты наших Юрьевца, Гаврилова Посада и Плеса экспертными группами оценены очень высоко, эти города признаны победителями отбора в своих категориях и получат федеральные субсидии на благоустройство», – сообщил Станислав Воскресенский.

Проекты-победители получат от 30 до 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства могут быть потрачены в течение двух лет. Победители конкурса в текущем году могут заниматься формированием проектно-сметной документации и прохождением экспертиз, а уже в 2019-м – непосредственно выполнением работ.

Город Плес стал победителем отбора с проектом благоустройства рекреационной зоны вокруг Верхнего пруда. Сквер рассматривается как нетуристический объект, в первую очередь, он благоустраивается для жителей Плеса, большая часть которых проживает именно в верхней части города. 

Юрьевец и Гаврилов Посад будут реализовывать проекты благоустройства центральных площадей: Георгиевской с прилегающей к ней улицы Советской – в Юрьевце; Советской – в городе Гаврилов Посад. Все заявленные проекты определены в ходе широкого общественного обсуждения с местными жителями.

Ранее были привлечены порядка 100 млн рублей на благоустройство исторической части поселка Палех. 




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