Суд избрал меру пресечения директору стройфирмы «Пума»

24 мая директор ООО «ПКФ «Пума», занимающейся долевым строительством в Иванове, был задержан правоохранителями. Алексея Бобкова подозревают в хищении денег дольщиков общей суммой свыше 2 миллионов рублей. Речь идет о средствах, собранных на строительство домов по ул. Красных Зорь, 8 и ул. Володиной, 5. Первый объект построен лишь наполовину. На втором заложен фундамент. Сроки сдачи домов давно истекли.

25 мая Алексею Бобкову предъявлено обвинение в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Максимальное наказание по данной статье - до 10 лет лишения свободы.

В судебном постановлении об избрании меры пресечения указаны свидетельские показания. В частности, что директор стройфирмы забирал крупные денежные суммы, внесенные в кассу предприятия дольщиками. Также по показаниям свидетелей установлено, что Бобков давал указания искажать отчетные документы.

Опираясь на материалы следствия и ходатайство прокуратуры, Октябрьский суд г. Иваново избрал меру пресечения А. Бобкову в виде заключения под стражу до 24 июля 2018 г.. Срок предварительного следствия по уголовному делу установлен до 6 августа 2018 г.