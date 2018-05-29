«Зеркало-2018»: назван состав жюри

Стал известен состав международного жюри ХII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». Оценивать конкурсные работы будут российские и зарубежные режиссеры, актеры и кинокритики.

Международное жюри конкурса возглавит режиссер, сценарист, продюсер, руководитель и основатель Школы документального театра и кино Марина Разбежкина. Автор более 30 документальных картин и двух художественных полнометражных фильмов, среди которых «Концерт по заявкам» (1991), «Время жатвы» (2004), «Яр» (2007), «Оптическая ось» (2013), Марина Разбежкина является победителем множества российских и зарубежных кинофестивалей, лауреатом национальной премии «Лавр», членом «КиноСоюза», Российской Академии кинематографических искусств «Ника», Европейской Академии киноискусства.

В состав международного жюри также войдут ведущий турецкий кинокритик, экс-президент Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ Алин Ташиян; член Европейской киноакадемии, эстонский режиссер, оператор и фотограф, работавший стажером на фильме Андрея Тарковского «Сталкер», Арво Ихо; венгерский актер и литературный переводчик Геза Морчани; сербский актер, исполнитель главной роли в биографической драме «Довлатов» Милан Марич.

На кинофестивале снова будет работать жюри молодых кинокритиков «Голос». Отметим, фестиваль имени Андрея Тарковского – единственный кинофорум, на котором «Голос» вручает свой специальный приз одной из конкурсных картин. В состав жюри войдут молодые кинокритики Андрей Карташов, Катерина Белоглазова, Гордей Петрик и Денис Виленкин.

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в Ивановской области с 12 по 17 июня. Основные мероприятия кинофорума, включая открытие, состоятся в городе Юрьевец. В этом году в рамках открытия кинофестиваля 12 июня пройдет большой рок-концерт Вячеслава Бутусова. Мероприятие бесплатно смогут посетить все желающие. В Иванове показы состоятся в кинотеатре «Лодзь». В рамках программы «Кино на колесах» фестивальные мероприятия пройдут и в других городах региона. В этом году кинофорум включает девять программ показов.

Ознакомиться с участниками конкурсной программы можно здесь.