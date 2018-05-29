Взрывоопасное соседство на 10-й Сосневской в Иванове

Расселили строение по адресу 10-я Сосневская, 95 прошлой осенью, с тех пор оно три раза горело. А газовая труба у стены действующая, она соединяет девяносто девятый и девяносто третий дома. Шифер на крыше еле держится, стены вот-вот сложатся. В незакрытые люки во дворе проваливаются прохожие. Дом давно стал прибежищем для лиц без определенного места жительства.

Из администрации жителям пришел ответ, что смета по сносу дома пока не составлена и будет ли он снесен неизвестно. Снесут ли строение и когда, смотрите вечером в нашем репортаже.