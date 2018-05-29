Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Взрывоопасное соседство на 10-й Сосневской в Иванове

Жители боятся взлететь на воздух вместе с соседним пустующим домом
Лента новостей
29.05.2018, 19:18
39 0
В Иванове философ-урбанист покажет фрагмент «Красной нити»
29.05.2018, 19:15
43 0
После визита "Барса" в бывшую школу, власти решили выяснить, кто и зачем привез туда крокодилов и змей
29.05.2018, 18:20
160 0
«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате
29.05.2018, 17:48
1175 0
В Иванове продолжается крысиное нашествие
29.05.2018, 17:46
1056 0
Станислав Воскресенский - о маршрутизации в здравоохранении
29.05.2018, 17:28
825 3
Владимир Шарыпов назвал главные проблемы ивановской администрации и пути решения
29.05.2018, 17:26
419 0
Взрывоопасное соседство на 10-й Сосневской в Иванове
29.05.2018, 16:50
695 0
«Зеркало-2018»: назван состав жюри
29.05.2018, 16:17
2744 0
Суд избрал меру пресечения директору стройфирмы «Пума»
29.05.2018, 15:53
2099 0
В Комсомольском районе в заброшенной школе поселились змеи и два крокодила
29.05.2018, 15:41
1827 0
В Юрьевце и Гавриловом Посаде благоустроят площади, а в Плесе - сквер у пруда
29.05.2018, 15:19
1217 0
В Иванове до службы доходят только 8,5% призывников
29.05.2018, 15:09
868 0
Как поселку стать городом, насколько быстро должны устранять аварии, и где отличился областной центр
29.05.2018, 14:50
793 0
Адвокаты окажут помощь бесплатно
29.05.2018, 14:21
658 0
Ивановские студенты встали на «Путь Мужества»
29.05.2018, 14:00
494 1
Ивановские волонтеры проведут субботники на зеленых тропах
29.05.2018, 13:35
1569 4
В Иванове арестована маршрутка
29.05.2018, 13:10
3737 1
В Ивановской области ждут грозу и град
29.05.2018, 13:02
3120 0
Первая ночная «Ласточка» из Иванова в Москву отправится 2 июня
29.05.2018, 12:55
2125 1
Прогноз погоды на завтра
29.05.2018, 12:24
1152 0
Информация о текущем ремонте дорожного полотна
29.05.2018, 12:15
1494 0
Тюльпаны в Иванове выкопали раньше времени
29.05.2018, 12:12
2844 9
В Иванове трое водителей сбили пешеходов и скрылись
29.05.2018, 11:47
5089 3
Начал работу официальный сайт «Зеркала»
28.05.2018, 20:04
5305 16
Новый беспредел на дорогах: "обгон" по тротуару
28.05.2018, 18:37
4469 0
Палехский проект благоустройства еще будут дорабатывать
28.05.2018, 17:25
2792 0
Директор ивановского зоопарка удочерил альбиноса
28.05.2018, 17:09
3412 1
В Ивановской области ЕГЭ будут сдавать за решеткой
28.05.2018, 17:06
4681 0
На ивановском почтамте рабочий день продлился до ночи
28.05.2018, 16:59
5967 5
Главу города Владимира Шарыпова призвали к ответу
28.05.2018, 16:55
10917 0
В Иванове на Сортировке нашли гранату
28.05.2018, 16:48
4239 0
В Иванове появится пограничный столб
28.05.2018, 16:30
3358 3
Ивановский водитель троллейбуса - один из лучших в стране
28.05.2018, 16:06
2543 1
Дизайн-проект благоустройства Палеха обсуждают без журналистов
28.05.2018, 15:55
4294 2
Полторы сотни домов в Иванове остаются без горячей воды
28.05.2018, 15:39
3680 2
Очистка русла Тезы начнется уже в июне
28.05.2018, 15:14
2805 1
Прогноз погоды на вторник
28.05.2018, 15:08
2873 0
Губернатор лично выехал в Палех на публичные слушания
28.05.2018, 15:05
2011 1
Городские пляжи прошли проверку
28.05.2018, 13:30
2501 1
Иваново перестало быть промежуточным пунктом
28.05.2018, 13:23
1989 0
В Кинешме выберут продавцов с золотыми руками
28.05.2018, 13:03
3320 0
В Иванове дом на Фейгина тушили до утра
28.05.2018, 12:28
3074 0
Больше половины преступлений в Ивановской области - кражи
28.05.2018, 12:14
2473 0
В Ивановском районе фиктивный гендиректор причинил крупный ущерб «Газпрому»
28.05.2018, 11:47
6683 0
В Иванове завершился чемпионат ЦФО по боксу
28.05.2018, 11:10
1644 0
Начальник росгвардейцев встретится с гражданами
28.05.2018, 11:05
2694 1
Скончался бывший главный редактор газеты "Рабочий край"
28.05.2018, 10:40
4643 8
Цена за литр бензина вновь повысилась
28.05.2018, 10:34
5552 1
В Иванове на Шереметевском проспекте сгорел автомобиль
28.05.2018, 10:01
4470 0
В Иванове зарегистрировано уже два случая заболевания клещевым боррелиозом
Взрывоопасное соседство на 10-й Сосневской в Иванове
Жители боятся взлететь на воздух вместе с соседним пустующим домом
29.05.2018, 17:26
419 0

Расселили строение по адресу 10-я Сосневская, 95 прошлой осенью, с тех пор оно три раза горело. А газовая труба у стены действующая, она соединяет девяносто девятый и девяносто третий дома. Шифер на крыше еле держится, стены вот-вот сложатся. В незакрытые люки во дворе проваливаются прохожие. Дом давно стал прибежищем для лиц без определенного места жительства.

Из администрации жителям пришел ответ, что смета по сносу дома пока не составлена и будет ли он снесен неизвестно. Снесут ли строение и когда, смотрите вечером в нашем репортаже.

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации