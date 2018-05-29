Владимир Шарыпов назвал главные проблемы ивановской администрации и пути решения

Сегодня заместители главы г. Иваново и начальники управлений ивановской администрации прошли обучающий семинар по внедрению проектного управления.

Этот способ считается одним из наиболее современных и действенных в системе госуправления. Заключается он в составлении конкретных проектов, у каждого из которых есть четкие цели, показатели, результаты, контрольные точки и бюджет. Есть возможность гибко менять планы. Лекцию для руководящего состава мэрии читали представители «Сбербанка».



По мнению Владимира Шарыпова, они достигли пока наибольших успехов в современных подходах к управлению. Глава областного центра во вступительном слове отметил ряд проблем, поглотивших администрацию. Например, бюрократическая болезнь, и настрой общества против чиновников. Основной путь решения - повысить качество управления городом путем переориентирования системы ценностей. Задача - перезагрузить администрацию г. Иваново.

Познакомиться с тезисами необычного выступления мэра города перед чиновниками администрации города "С ТЕМИ, КТО ЭТОГО НЕ РАЗДЕЛЯЕТ, МЫ БУДЕМ ПРОЩАТЬСЯ" - можно здесь.