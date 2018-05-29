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«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате

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39 0
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43 0
После визита "Барса" в бывшую школу, власти решили выяснить, кто и зачем привез туда крокодилов и змей
29.05.2018, 18:20
160 0
«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате
29.05.2018, 17:48
1175 0
В Иванове продолжается крысиное нашествие
29.05.2018, 17:46
1056 0
Станислав Воскресенский - о маршрутизации в здравоохранении
29.05.2018, 17:28
825 3
Владимир Шарыпов назвал главные проблемы ивановской администрации и пути решения
29.05.2018, 17:26
419 0
Взрывоопасное соседство на 10-й Сосневской в Иванове
29.05.2018, 16:50
695 0
«Зеркало-2018»: назван состав жюри
29.05.2018, 16:17
2744 0
Суд избрал меру пресечения директору стройфирмы «Пума»
29.05.2018, 15:53
2099 0
В Комсомольском районе в заброшенной школе поселились змеи и два крокодила
29.05.2018, 15:41
1827 0
В Юрьевце и Гавриловом Посаде благоустроят площади, а в Плесе - сквер у пруда
29.05.2018, 15:19
1217 0
В Иванове до службы доходят только 8,5% призывников
29.05.2018, 15:09
868 0
Как поселку стать городом, насколько быстро должны устранять аварии, и где отличился областной центр
29.05.2018, 14:50
793 0
Адвокаты окажут помощь бесплатно
29.05.2018, 14:21
658 0
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29.05.2018, 14:00
494 1
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29.05.2018, 13:35
1569 4
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29.05.2018, 13:10
3737 1
В Ивановской области ждут грозу и град
29.05.2018, 13:02
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Первая ночная «Ласточка» из Иванова в Москву отправится 2 июня
29.05.2018, 12:55
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Прогноз погоды на завтра
29.05.2018, 12:24
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Информация о текущем ремонте дорожного полотна
29.05.2018, 12:15
1494 0
Тюльпаны в Иванове выкопали раньше времени
29.05.2018, 12:12
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29.05.2018, 11:47
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Начал работу официальный сайт «Зеркала»
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28.05.2018, 15:39
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«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате
29.05.2018, 18:20
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В этом году международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» будет перезапущен: у фестиваля появился новый фирменный стиль, сайт, команда и концепция.

Лозунг фестиваля этого года - «Территория эксперимента». Андрей Тарковский изменил язык кино и создал уникальные фильмы, которые стали неотъемлемой частью мирового кинематографа. Команда «Зеркала» предлагает гостям и участникам фестиваля вступить на территорию эксперимента - программа и структура посвящена поискам нового киноязыка и новых форматов общения.

Основной площадкой фестиваля в Иваново станет кинотеатр «Лодзь»: здесь пройдут основные показы, мастер-классы, презентации и встречи с кинематографистами.

Все показы фильмов основного конкурса будут бесплатными. Билеты ежедневно можно будет получить на специальной информационной стойке у входа кинотеатра «Лодзь» - на текущий и следующий день фестиваля.

В этом году в рамках кинофестиваля фестиваля будет работать кампус «Юность». 20 начинающих режиссеров Поволжья под руководством режиссера Ольги Привольновой будут во время фестиваля снимать и монтировать свои фильмы, ходить на лекции и смотреть кино.

Одним из мероприятий кампуса станет лекторий «Картина мира». О современной архитектуре, искусстве, поэзии, кинематографе и философии расскажут исследователь архитектуры Анна Броновицкая, историк искусства Борис Клюшников, поэт Елена Костылева, кинокритик Антон Долин и философ Михаил Ямпольский.

Открытие фестиваля состоится на главной площади города Юрьевец, родине Андрея Тарковского. Для гостей фестиваля организаторы устраивают бесплатный концерт легенды русского рока Вячеслава Бутусова. В этом году музыкант празднует свой юбилей - 35 лет назад он выпустил свой первый музыкальный альбом «Переезд». В этом же, 1983 году, Андрей Тарковский снял «Ностальгию» - картину, в которой наиболее четко прослеживается ключевой метод режиссера - изображение «пейзажа души» главного героя с помощью диалогов, внутренних монологов и кинематографических средств. На площадках фестиваля будут отмечаться оба события.

В Юрьевце также пройдет отдельная программа специальных фестивальных мероприятий, а с 15 по 17 июня здесь состоится Weekend кино и еды - урбанистический эксперимент, в рамках которого маленький город на фестивальные дни превратиться в фестивальный центр. Гостей Юрьевца ждут:

•ночные кинопоказы под открытым небом

•специальные показы и мастер-классы известных кинематографистов в центре Тарковского

•гастрономический фестиваль

• ярмарка ивановских ремесленных мастерских

Закрытие фестиваля пройдет 17 июня в городе Плесе. Рената Литвинова, специальный гость фестиваля, вручит приз за вклад в кинематограф режиссеру и художнику Рустаму Хамдамову. Также специальный приз будет вручен итальянцу Джузеппе Ланчи - оператору фильма «Ностальгия».


Конкурсная программа XII МКФ им. Андрея Тарковского «Зеркало»:

Не забудь меня / Don’t Forget me (Израиль, Германия, Франция, режиссер Рам Нехари)

Ни даты, ни подписи / No Date, No Signature (Иран, режиссер Вахид Джалилванд)

Овдовевшая ведьма / The Widowed Witch (Китай, режиссер Цай Чэньцзе)

Мужчины не плачут / Men Don’t Cry (Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Германия, режиссер Ален Дрлевич)

Вороны / Ravens (Швеция, режиссер Йенс Ассур)

Восход Эдерлези / Ederlezi Rising (Сербия, режиссер Лазар Бодрожа)

Зерно / Grain (Турция, Германия, Швеция, Катар, режиссер Семих Капаноглу)

Намме / Namme (Грузия, режиссер Заза Халваши)

Гофманиада / Gofmaniada / Hoffmaniada (Россия, 2018, режиссер Станислав Соколов)

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