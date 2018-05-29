В Иванове философ-урбанист покажет фрагмент «Красной нити»

В областном центре продолжаются «Прогулки по городу». Очередная экскурсия стартует 2 июня в 14.00 от памятника молодым революционеркам (напротив железнодорожного вокзала). Ведущий - писатель и философ-урбанист Михаил Тимофеев. Участники экскурсии пройдут по фрагменту первого в Иванове туристического маршрута - «Красная нить» и познакомятся с советской архитектурой от 20-х до 70-х годов прошлого столетия.

В завершение экскурсии запланировано посещение Дворца детского и юношеского творчества на улице Батурина, где об уникальных росписях стен здания расскажет вице-президент фонда «Артель. Палех» Людмила Кривцова.



