После визита "Барса" в бывшую школу власти решили выяснить, кто и зачем привез туда крокодилов и змей

Как мы сообщали ранее,
в селе Марково Комсомольского района в здании, которое ранее было школой, привезли крокодилов и змей
Жители волнуются - не расползутся ли рептилии по округе.
Как сообщает администрация Комсомольского района, здание школы не является юридически заброшенным - в июне 2016 года здание школы было приобретено ООО "Альфастрой" из Краснодара. В последующем здание было перепродано частному лицу - Владимиру Абрамяну.
"Для установления правомочности нахождения животных в здании направлено письмо в ветеринарную службу Ивановской области и ОМВД по Комсомольскому району" - указывает в своем письме на "Барс" замглавы администрации района Елена Фирстова.
Наша съемочная группа наведалась в эту самую школу и убедилась, что там действительно есть и змеи, и крокодилы. Репортаж из села Марково смотрите в вечернем выпуске «Губернии»