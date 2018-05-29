Лента новостей

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Куда в Вичугском районе придет газ

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В Иванове философ-урбанист покажет фрагмент «Красной нити»

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После визита "Барса" в бывшую школу власти решили выяснить, кто и зачем привез туда крокодилов и змей

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«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате

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В Иванове продолжается крысиное нашествие

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Станислав Воскресенский - о маршрутизации в здравоохранении

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Владимир Шарыпов назвал главные проблемы ивановской администрации и пути решения

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Взрывоопасное соседство на 10-й Сосневской в Иванове

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«Зеркало-2018»: назван состав жюри

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Суд избрал меру пресечения директору стройфирмы «Пума»

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В Комсомольском районе в заброшенной школе поселились змеи и два крокодила

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В Юрьевце и Гавриловом Посаде благоустроят площади, а в Плесе - сквер у пруда

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В Иванове до службы доходят только 8,5% призывников

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Как поселку стать городом, насколько быстро должны устранять аварии, и где отличился областной центр

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Адвокаты окажут помощь бесплатно

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Ивановские студенты встали на «Путь Мужества»

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Ивановские волонтеры проведут субботники на зеленых тропах

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В Иванове арестована маршрутка

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В Ивановской области ждут грозу и град

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Первая ночная «Ласточка» из Иванова в Москву отправится 2 июня

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Прогноз погоды на завтра

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Информация о текущем ремонте дорожного полотна

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Тюльпаны в Иванове выкопали раньше времени

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В Иванове трое водителей сбили пешеходов и скрылись

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Начал работу официальный сайт «Зеркала»

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Новый беспредел на дорогах: "обгон" по тротуару

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Палехский проект благоустройства еще будут дорабатывать

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Директор ивановского зоопарка удочерил альбиноса

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В Ивановской области ЕГЭ будут сдавать за решеткой

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На ивановском почтамте рабочий день продлился до ночи

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Главу города Владимира Шарыпова призвали к ответу

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В Иванове на Сортировке нашли гранату

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В Иванове появится пограничный столб

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Ивановский водитель троллейбуса - один из лучших в стране

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Дизайн-проект благоустройства Палеха обсуждают без журналистов

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Полторы сотни домов в Иванове остаются без горячей воды

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Очистка русла Тезы начнется уже в июне

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Прогноз погоды на вторник

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Губернатор лично выехал в Палех на публичные слушания

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Городские пляжи прошли проверку

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Иваново перестало быть промежуточным пунктом

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В Кинешме выберут продавцов с золотыми руками

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В Иванове дом на Фейгина тушили до утра

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Больше половины преступлений в Ивановской области - кражи

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В Ивановском районе фиктивный гендиректор причинил крупный ущерб «Газпрому»

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В Иванове завершился чемпионат ЦФО по боксу

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Начальник росгвардейцев встретится с гражданами

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Скончался бывший главный редактор газеты "Рабочий край"

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Цена за литр бензина вновь повысилась

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В Иванове на Шереметевском проспекте сгорел автомобиль