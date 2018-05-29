Куда в Вичугском районе придет газ

В этом году в деревни Гаврилково и Золотилово Вичугского района придет газ. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Смирнов, посетивший 29 мая район.

Все работы по прокладке межпоселковых газопроводов выполнены, сейчас идёт процедура приемки объектов газификации надзорным органами.

В 2013 году Юрий Смирнов смог добиться от "Газпрома" финансирования прокладки газопровода от Новописцово до Октябрьского сельского поселения протяженностью 33 км.

Сегодня в 8 деревнях установлены газораспределительные шкафы.

- До конца этого года должны завершиться работы по прокладке межпоселковых газопроводов ещё в 3 населенных пунктах - в деревнях Ломы Большие, Синие Гари и Казаркино, - рассказывает Юрий Смирнов. - Надеюсь, что в 2019 году жители этих деревень также будут жить уже с газом.

На встрече жители ставили вопрос о газификации деревни Вандышево, соседствующей с Золотилово. Депутат сообщил жителям, что средства для начала работ по газификации их деревни удалось предусмотреть за счёт экономии от проведения торгов на строительство распределительных газопроводов в других населенных пунктах района.