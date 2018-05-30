В центре Иванова забил горячий источник

Сегодня рано утром на пересечении улиц 1-ой и 2-ой Сибирских улиц лопнула труба теплотрассы. Из-за аварии рядом с колодцем системы водоснабжения произошел обвал грунта. На месте обрушения образовалась яма диаметром в полтора метра, которая продолжает постепенно увеличивается в размерах. Кипяток из трубы размывает землю.

Промоина находится буквально в месте от оживленной автотрассы и на пешеходном переходе. В любой момент может произойти трагедия. Коммунальщики место аварии на теплотрассе до сих пор не огородили. Работы по ремонту теплотрассы не ведутся. Коммунальные службы на место до сих пор не выехали.