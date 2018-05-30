Горячую воду в Иванове продолжают отключать

Жители около 150 домов в областном центре все еще вынуждены обходиться без горячей воды. Где-то опрессовка выявила повреждения на сетях, где-то ведутся плановые работы. Полный список домов и ориентировочные сроки возвращения к коммунальным благам — ниже.





После проведения гидравлических испытаний произведено отключение горячего водоснабжения следующим домам в связи с повреждением:





На теплотрассе АО «ИвГТЭ»:

до 31 мая, 16.00:







Багаева 33, 37

Богдана Хмельницкого 4

Герцена 14/4

Дзержинского 10, 8а

Жарова 8

Зверева 7/2, 9а

Коммунальная 1

Комсомольская 19, 19а

Конспиративная 4

Красных Зорь 7, 9

Кузнецова 48а, 54

Московская 10, 12

Наговицыной-Икрянистовой 2,4

Палехская 7, 11, 13

пер. Герцена 1/9

Пророкова 5

Пушкина 33

Пушкина 7

Революции 8

Слесарный 13, 15

Смирнова 10а, 10б

Смирнова 93/2

Степанова 1/2

Строительная 6, 8

9 Января, 4 - с 14.35 28 мая до 16.00 1 июня





Повреждение во внутренней системе: ООО Вектор, ул. Майорова, 16 до 31 мая

На теплотрассе ПАО «Т Плюс», установка проглушек





до 30 мая, 20:00

Советская 3, 6, 14, 24

10 Августа 23, 7





до 30 мая, 8:00

10 Августа 56, 56а, 58

Ремизная 3, 3а

Колотилова 10,





Несоответствие гидравлического режима:





Сарментовой 2, 4, 6

пр. Шереметевский 74Б, 74А

Парижской Коммуны 13,13А

Герцена 30

Танкиста Александрова 3, 5, 15





30 мая запланирована замена запорной на теплотрассе ПАО «Т Плюс»





Плановые отключения горячей воды:

В связи с работами на теплотрассе филиала «Ивановский» ПАО «Т Плюс» с 05:00 до 20:00 30 мая:





10 Августа 23, 7, 65, 73/12, 20А

Арсения 20, 42, 22/14

Бубнова 47, 49

Косякова 1

Марии Рябининой 6

Пролетарская 20, 22, 6, 8

Пушкина 1/14, 31, 45, 29/12, 33, 48, 5, 7

Советская 14, 24, 3, 47, 50, 55, 57, 6

Черниковых 31, 33

Смирнова 91, 93, 93а

Столярный 27/10





Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей АО «ИвГТЭ» от котельной №37 с 08.20 28 мая до 16.00 31 мая





п/о 14, 118, 311, 245, 252, 312, 316, 330, 333, 254, 260, 267, 371

Балахнина 29, 33

Гнедина 14

Дачная 2-я 20

Деревенская 4-я 24, 391, 62, 60

Коллективная 13, 13а, 32

Люлина 10, 25, 27, 4, 8, 14

Межсоюзный 16

Минеевская 8-я 67, 69, 67а

Музыкальная 1, 2

Полка Нормандия-Неман 59, 61, 73, 83, 84, 86, 89, 91, 93

Солнечная 7, 9

Спортивная 11, 18/8, 5, 21/18, 24, 26

Спортивный 1-й 8

Спортивный 2-й 3

Степана Халтурина 1, 11, 19, 19а, 22