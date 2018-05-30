Горячую воду в Иванове продолжают отключать

Жители около 150 домов в областном центре все еще вынуждены обходиться без горячей воды. Где-то опрессовка выявила повреждения на сетях, где-то ведутся плановые работы. Полный список домов и ориентировочные сроки возвращения к коммунальным благам — ниже.
После проведения гидравлических испытаний произведено отключение горячего водоснабжения следующим домам в связи с повреждением:
На теплотрассе АО «ИвГТЭ»:
до 31 мая, 16.00:
Багаева 33, 37
Богдана Хмельницкого 4
Герцена 14/4
Дзержинского 10, 8а
Жарова 8
Зверева 7/2, 9а
Коммунальная 1
Комсомольская 19, 19а
Конспиративная 4
Красных Зорь 7, 9
Кузнецова 48а, 54
Московская 10, 12
Наговицыной-Икрянистовой 2,4
Палехская 7, 11, 13
пер. Герцена 1/9
Пророкова 5
Пушкина 33
Пушкина 7
Революции 8
Слесарный 13, 15
Смирнова 10а, 10б
Смирнова 93/2
Степанова 1/2
Строительная 6, 8
9 Января, 4 - с 14.35 28 мая до 16.00 1 июня
Повреждение во внутренней системе: ООО Вектор, ул. Майорова, 16 до 31 мая
На теплотрассе ПАО «Т Плюс», установка проглушек
до 30 мая, 20:00
Советская 3, 6, 14, 24
10 Августа 23, 7
до 30 мая, 8:00
10 Августа 56, 56а, 58
Ремизная 3, 3а
Колотилова 10,
Несоответствие гидравлического режима:
Сарментовой 2, 4, 6
пр. Шереметевский 74Б, 74А
Парижской Коммуны 13,13А
Герцена 30
Танкиста Александрова 3, 5, 15
30 мая запланирована замена запорной на теплотрассе ПАО «Т Плюс»
Плановые отключения горячей воды:
В связи с работами на теплотрассе филиала «Ивановский» ПАО «Т Плюс» с 05:00 до 20:00 30 мая:
10 Августа 23, 7, 65, 73/12, 20А
Арсения 20, 42, 22/14
Бубнова 47, 49
Косякова 1
Марии Рябининой 6
Пролетарская 20, 22, 6, 8
Пушкина 1/14, 31, 45, 29/12, 33, 48, 5, 7
Советская 14, 24, 3, 47, 50, 55, 57, 6
Черниковых 31, 33
Смирнова 91, 93, 93а
Столярный 27/10
Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей АО «ИвГТЭ» от котельной №37 с 08.20 28 мая до 16.00 31 мая
п/о 14, 118, 311, 245, 252, 312, 316, 330, 333, 254, 260, 267, 371
Балахнина 29, 33
Гнедина 14
Дачная 2-я 20
Деревенская 4-я 24, 391, 62, 60
Коллективная 13, 13а, 32
Люлина 10, 25, 27, 4, 8, 14
Межсоюзный 16
Минеевская 8-я 67, 69, 67а
Музыкальная 1, 2
Полка Нормандия-Неман 59, 61, 73, 83, 84, 86, 89, 91, 93
Солнечная 7, 9
Спортивная 11, 18/8, 5, 21/18, 24, 26
Спортивный 1-й 8
Спортивный 2-й 3
Степана Халтурина 1, 11, 19, 19а, 22