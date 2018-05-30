Ураганный ветер в Иванове

В половине двенадцатого на Иваново налетел ураган. Стихия бушевала недолго, но успела натворить дел. Буквально за пару минут ветер повалил несколько деревьев, в том числе и на припаркованные машины - на ул. Дунаева, Ермака... Упавшие деревья перегородили улицы, на дорогах образуются пробки. Перекрыта проезжая часть на улицах 1-й Полянской, Минской, Володарского и Ташкентской, Рабфаковской, Шошина. На ул. К. Либхнета дерево упало на детскую площадку.



Ветер срывал дорожные знаки и крыши. Информация о последствиях непогоды уточняется, следите за новостями. А пока - первые кадры наших пользователей.