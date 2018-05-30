В Иванове коммунальщики и спасатели ликвидируют последствия штормового циклона

Коммунальные и спасательные службы города Иванова экстренно приступили к ликвидации последствий штормового циклона. Все структурные подразделения мэрии проводят обследование подведомственных территорий.

В настоящее время известно, что кратковременный штормовой циклон за несколько минут повалил десятки деревьев в разных районах города. Деревья повалены в городских парках им. В.Я. Степанова и «Харинка», в сквере Мастеров на набережной, на территориях образовательных учреждений и во дворах жилых домов.

По информации АО «Ивгорэлектросеть», аварийные отключения произошли на 80 трансформаторных подстанциях, также зафиксированы обрывы проводов в разных районах города. Ветром поврежден строительный забор у храма на Вокзальной площади.

Информацию обо всех последствиях урагана необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 000 или 41-18-10.