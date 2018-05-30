Директор предприятия в Ивановской области сэкономила на НДС 6 миллионов

Полицейскими установлено, что с июля 2016 года по июнь 2017 года директор коммерческого предприятия совершила действия, направленные на уклонение от уплаты налогов, сообщает пресс-служба УМВД.

В бухгалтерской документации предприятия она отражала фиктивные сведения о приобретении товаров у других предприятий. Таким образом, в бюджет не поступило НДС в сумме, превышающей 6 миллионов рублей.

СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации)

Санкция по данной статье - лишение свободы на срок до 2-х лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.



