В аварии с автобусом в Иванове пострадали шесть человек

Сегодня в Иваново в 7.25 на улице Шубиных возле дома 27 "Б" 58-летний мужчина, управляя автобусом "Богдан" (маршрут №20), совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем "Лада Икс Рей" под управлением 41-летней женщины, сообщает пресс-служба УМВД. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров автобуса, в том числе трое детей.

71-летняя женщина с травмами головы доставлена в 7 городскую больницу, 37-летняя женщина и 21-летняя девушка с ушибами мягких тканей носа оставлены на месте ДТП.

В детский травмпункт доставили 8-летнюю девочку и 10-летнего мальчика с диагнозом первичная травматическая реакция и мальчика 14 лет с ушибленной раной нижней губы. Позже все дети отпущены домой.