Последствия урагана в Ново-Талицах

С детской библиотеки в Ново-Талицах сорвало часть крыши. Как следствие, во время грозы начались протечки. Нужно отметить, внутри помещение полностью обновлено - косметический ремонт завершили только в январе 2018.
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