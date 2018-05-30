Лента новостей

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В Иванове детей будут катать на каруселях со скидкой

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В Иванове открылась пожарно-спасательная часть №5

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В ивановской школе воспитывают по-казачьи

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Руководитель МЧС - об итогах проверки торговых центров в Иванове

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Прогноз погоды на завтра, 31 мая

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В Иванове создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана

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Ивановскую область ждет новый ураган - до 28 м/с

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Последствия урагана в Ново-Талицах

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В аварии с автобусом в Иванове пострадали шесть человек

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В Иванове инструктор автошколы помешал девушке перейти дорогу

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Директор предприятия в Ивановской области сэкономила на НДС 6 миллионов

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В Иванове коммунальщики и спасатели ликвидируют последствия штормового циклона

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Ураганный ветер в Иванове

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Горячую воду в Иванове продолжают отключать

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В центре Иванова забил горячий источник

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Очередное ДТП на пешеходном переходе

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Куда в Вичугском районе придет газ

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В Иванове философ-урбанист покажет фрагмент «Красной нити»

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После визита "Барса" в бывшую школу власти решили выяснить, кто и зачем привез туда крокодилов и змей

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«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате

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В Иванове продолжается крысиное нашествие

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Станислав Воскресенский - о маршрутизации в здравоохранении

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Владимир Шарыпов назвал главные проблемы ивановской администрации и пути решения

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Взрывоопасное соседство на 10-й Сосневской в Иванове

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«Зеркало-2018»: назван состав жюри

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Суд избрал меру пресечения директору стройфирмы «Пума»

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В Комсомольском районе в заброшенной школе поселились змеи и два крокодила

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В Юрьевце и Гавриловом Посаде благоустроят площади, а в Плесе - сквер у пруда

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В Иванове до службы доходят только 8,5% призывников

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Как поселку стать городом, насколько быстро должны устранять аварии, и где отличился областной центр

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Адвокаты окажут помощь бесплатно

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Ивановские студенты встали на «Путь Мужества»

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Ивановские волонтеры проведут субботники на зеленых тропах

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В Иванове арестована маршрутка

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В Ивановской области ждут грозу и град

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Первая ночная «Ласточка» из Иванова в Москву отправится 2 июня

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Прогноз погоды на завтра

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Информация о текущем ремонте дорожного полотна

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Тюльпаны в Иванове выкопали раньше времени

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В Иванове трое водителей сбили пешеходов и скрылись

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Начал работу официальный сайт «Зеркала»

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Новый беспредел на дорогах: "обгон" по тротуару

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Палехский проект благоустройства еще будут дорабатывать

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Директор ивановского зоопарка удочерил альбиноса

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В Ивановской области ЕГЭ будут сдавать за решеткой

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На ивановском почтамте рабочий день продлился до ночи

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Главу города Владимира Шарыпова призвали к ответу

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В Иванове на Сортировке нашли гранату

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В Иванове появится пограничный столб

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Ивановский водитель троллейбуса - один из лучших в стране