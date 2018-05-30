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Ивановскую область ждет новый ураган - до 28 м/с

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В ивановской школе воспитывают по-казачьи
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2933 0
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ГУ МЧС по Ивановской области сообщает: в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 28 м/с с сохранением до конца дня.

Напомним, что в полдень скорость ветра была 21-22 м/с.


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