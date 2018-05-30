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В Иванове создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана

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Режим повышенной готовности коммунальных и спасательных служб на территории города Иванова введен на ближайшие двое суток. Именно столько времени по предварительным оценкам потребуется на ликвидацию последствий стихии в областном центре. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба, который экстренно создан в городе.

По предварительным данным, в результате кратковременного штормового циклона произошло отключение 120 трансформаторных подстанций, повреждены три опоры электропередач. Повалено порядка 150 деревьев, в том числе в городских парках им. В.Я. Степанова и «Харинка», в сквере Мастеров на набережной, во дворах жилых домов.

Как сообщили в городском управлении образования, деревья повалены на территориях 2 образовательных и 20 дошкольных учреждений. Электроснабжение было нарушено в 12 детских садах и 3 школах.

«Аварийные отключения электроснабжения были оперативно устранены и не повлияли на проведение единого государственного экзамена», - отметили в управлении образования.

В настоящее время к ликвидации последствий стихии привлечено около 20 аварийно-восстановительных бригад. К работам привлечены службы электросети, жилищно-коммунального хозяйства, городского спасательного отряда и пожарных расчетов. В первую очередь проводятся восстановительные работы на социальных объектах и на объектах улично-дорожной сети, где упавшие деревья перекрыли проезды автотранспорта, в том числе на улицах Ташкентской, Шошина, Рыбинской, Володарского, Дунаева.

Администрация города просит ивановцев обо всех последствиях урагана сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 000 или 41-18-10, либо в официальные аккаунты мэрии:

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