Руководитель МЧС - об итогах проверки торговых центров в Иванове

Через несколько дней после трагедии в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» во всех регионах, в том числе и в Ивановской области, начались массовые проверки подобных сооружений и мест массового скопления людей. Прокуратура и эксперты сил МЧС изучали документы, пожарную сигнализацию, схемы эвакуации, проекты самих зданий. А к чему, собственно, пришли?

Нормы эксплуатации остались прежними, закон о надзорных каникулах пока никак не редактировали, получается, что все хорошо и абсолютно безопасно? На каких этажах в ТЦ должны располагаться детские площадки? Пока свою позицию высказала только прокуратура, требуя приостановить работу нескольких торговых центров. А что думает МЧС?

Руководитель управления по Ивановской области Вячеслав Бутко подведет в «Актуально» предварительные итоги массовых проверок и выводов, сделанных специалистами.