В Иванове открылась пожарно-спасательная часть №5

Сегодня состоялось торжественное открытие пожарно-спасательной части №5. Это то самое пожарное депо на улице Любимова, которое строили почти 10 лет. В эксплуатацию оно должно было быть введено еще в 2010 году. Однако строительство застопорилось.

Тогдашний руководитель ГУ МЧС области Игорь Шелохаев был осужден на 3 года условно за то, что с его ведома недобросовестный подрядчик получил деньги за недострой. Ущерб государству был оценен в 17,5 миллионов рублей. В прошлом году на достройку депо из федерального бюджета были дополнительно выделены еще 48 миллионов.

В итоге ГУ МЧС области получило в своё распоряжение самую современную на данный момент часть в регионе. Здесь есть гараж на 4 пожарных автомобиля, отдельные помещения для мойки машин, рукавов и спецодежды, конференц-зал, комната психологической разгрузки, свой небольшой спортзал и целый спортивный городок во дворе. Пожарная часть будет прикрывать территорию, ограниченную проспектом Текстильщиков, улицами Лежневской, Павла Большевикова и Владимирской города Кохмы.



