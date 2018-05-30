В Ивановской области собираются снести ночной клуб

В Шуе признано самовольной постройкой здание, в котором не так давно открылся ночной клуб «Домино». Возведено оно во дворе магазина «Ценопад»

Как оказалось, само здание было построено самовольно без разрешения на строительство и даже без проектной документации и представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. И вот теперь суд принял решение снести самовольный объект.

Собственник здания обжаловал решение суда, дело будет рассматривать суд апелляционной инстанции. Если решение Ивановского арбитражного суда будет поддержано судом второй инстанции, то собственник будет обязан снести здание.