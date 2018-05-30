В ОНФ заявили о двух крупных экологических ЧП на реках области

- Полагаю, что вновь построенные предприятия текстильной промышленности в Родниковском и Фурмановском районах не оснащены локальными очистными сооружениями, в результате чего красители оказались на городских очистных сооружениях и вывели их из строя. Загрязнение рек продолжается», – заявил эксперт ОНФ Максим Левин.

В индустриальном парке «Родники» на очистные потратили 200 млн руб; более 100 млн руб. затрачено на те же цели на одном из предприятий Фурмановского района.

Несмотря на заверения руководства предприятий о прекращении сбросов неочищенных стоков с введением в эксплуатацию очистных сооружений, ситуация не улучшилась.



Ежегодно в реки Ивановской области сбрасывается почти 100 млн куб. м сточных вод, из них около 70 млн – недостаточно очищены, около 0,5 млн куб. м попадает в реки без очистки.

Качество воды в поверхностных водных объектах в регионе оценивается как «загрязненная» и «очень загрязненная».

Проблема загрязнения рек наблюдается в Юрьевецком, Кинешемском, Ильинском, Палехском, Лежневском районах. Из-за проблем с очистными сооружениями, большинство из которых имеет степень износа 80-90%, стоки попадают в окружающую среду практически без очистки.



Вода в реках Юкша (Родниковский район) и Вичужанка (Вичугский район) опять стала неестественного цвета, имеет резкий химический запах.Об этом активисты группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса в Ивановской области заявили на встрече с представителями надзорных органов.