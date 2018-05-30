Где в Иванове нет клещей, почему пустует здание семинарии, и что думают спасатели о торговых центрах

Смотрите в сегодняшнем выпуске «Губернского наблюдателя»:
Администрация областного центра дает бой клещам. Какие территории еще не обработаны и где уже безопасно?
Голод не тетка. Зачем житель Иванова воровал еду в магазинах?
Почему пустует здание бывшей семинарии в микрорайоне ТЭЦ-3 города Иванова?
Проверки торговых центров: предварительные итоги и выводы специалистов.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей». Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.