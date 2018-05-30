Неочищенные стоки суперпроекта "Наволоки" могут загрязнять Волгу

Региональная группа общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Ивановской области распространила заявление, в котором высказывается обеспокоенность о ситуации в городе Наволоки Кинешемского района, где создана территория опережающего социально-экономического развития «Наволоки».
"Мы полагаем, что реализация инвестпроектов с высокой экологической нагрузкой (производство химических органических основных веществ, производство пластмасс) в Наволоках повлечет существенное увеличение нагрузки на очистные сооружения, которые могут не справиться с ней, и неочищенные стоки попадут в Волгу. Во избежание этого необходимо уже сейчас заниматься реконструкцией или строительством локальных очистных сооружений" - утверждается в заявлении.
В соответствии с заявленными планами
создание ТОСЭР позволит привлечь 2 миллиарда инвестиций и создать 1,3 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций для получения льгот составляет 2,5 миллиона рублей.
Резидентам ТОСЭР будет предоставлен широкий спектр налоговых льгот, среди которых нулевая ставка налога на землю и имущество, льготные ставки по налогу на прибыль, снижение размера страховых взносов с 30% до 7,6%. Также в числе преференций для бизнеса - особый режим контроля и приоритетное подключение к объектам инфраструктуры, освобождение от уплаты НДС на ввозимые для производственных нужд товары.