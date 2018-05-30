Меняется расписание ярославского поезда

Со 2 июня пригородный поезд №6277/6278 Ярославль-Иваново, отправлением со ст. Ярославль-Главный в 03.35, будет отправляться из Строкино в 6.25 вместо 6.22, прибывать в Иваново в 6.38 вместо 6.33.

С 9 июня пригородный поезд №6275/6276 Иваново – Ярославль будет отправляться из Иваново в 7.44 вместо 7.47.

Всю подробную информацию о графиках движения пригородных поездов и изменениях в расписании, назначении и отмене поездов можно узнать в Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный) или на стендах, расположенных на вокзалах и станциях АО «СППК», а также на сайте.